Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 2:49

Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Госкомитет КНР по делам здравоохранения распространил справочную информацию о пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.

В сообщении ведомства говорится, что инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально - 14 дней.

В подавляющем большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер, молодые люди и дети переносят болезнь легко, однако заболеть могут даже грудные младенцы.

По оценкам госкомитета, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

1гк тг

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