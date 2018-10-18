Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 7:52 18.10.2018 - 07:52

Улан-Батор. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия передала Монголии военно-технического имущества более чем на 13 миллионов долларов, сообщил с церемонии в Улан-Баторе корреспондент "Интерфакса" в четверг.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил на церемонии, что "передача монгольской стороне имущества в рамках оказания военно-технической помощи, безусловно, является знаковым событием в двухсторонних отношениях".

"Убеждён, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооружённых сил и, в частности, национальных Воздушных войск", - сказал С.Шойгу.

По его словам, российская сторона выражает готовность и дальше развивать двусторонние связи и укреплять российско-монгольский доверительный диалог.

Министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд отметил на церемонии, что С.Шойгу в ходе своего официального визита "передает технику наземного обслуживания, аэродромного оборудования управления полётами, которые поставляются министерством обороны РA для Вооружённых сил Монголии на безвозмездной основе".

От имени министерства обороны и монгольской армии Н.Энхболд выразил С.Шойгу благодарность.

По словам монгольского военачальника, с получением имущества из РФ военный аэродром "Налайх" становится способным принимать новые типы самолётов и проводить их наземное обслуживание. "Заверяю Вас, господин министр, что наши авиаторы грамотно овладеют этими машинами, и полученное оборудование будет использоваться долго", - сказал, обращаясь к С.Шойгу Н.Энхболд.

Он также отметил, что многие монгольские военнослужащие обучаются в российских академиях и других вузах министерства обороны РФ по различным специальностям.

1сб бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер