Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - Власти Монголии из-за угрозы коронавируса ввели месячный запрет на въезд из КНР на территорию страны для всех китайцев и других иностранцев, сообщают в пятницу западные СМИ.
Запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 2 марта.
Также гражданам Монголии в эти же сроки запрещены поездки в Китай.
В то же время монголы, находящиеся в КНР, имеют право вернуться в Монголию обычными способами до 6 февраля.
Однако, отмечают СМИ, случаи заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлены.
За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.
Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.
Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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