Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 12:52

Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - Власти Монголии из-за угрозы коронавируса ввели месячный запрет на въезд из КНР на территорию страны для всех китайцев и других иностранцев, сообщают в пятницу западные СМИ.

Запрет вступает в силу с 1 февраля и действует до 2 марта.

Также гражданам Монголии в эти же сроки запрещены поездки в Китай.

В то же время монголы, находящиеся в КНР, имеют право вернуться в Монголию обычными способами до 6 февраля.

Однако, отмечают СМИ, случаи заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлены.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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