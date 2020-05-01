Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 19:36

Брюссель. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Совещание министров иностранных дел стран "нормандского формата", состоявшееся в четверг по видеосвязи, стало важной возможностью для анализа прогресса в реализации мер, согласованных на саммите этого формата в Париже 9 декабря 2019 года, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС поддерживает призыв к устойчивому и всеобъемлющему прекращению огня, что особенно важно для оказания гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса", - сообщил пресс-секретарь журналистам в пятницу в Брюсселе.

"Мы подтверждаем наше ожидание того, что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставят свободу передвижения через линию соприкосновения с районами, не контролируемыми (украинским - ИФ) государством. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность предоставлять достоверную информацию о событиях на местах по всему региону Донбасса, как это предусмотрено в Минских соглашениях и в соответствии с ее мандатом", - отметил Стано.

Он заявил также, что гуманитарные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, должны иметь возможность перемещаться по всему Донбассу, чтобы оказывать необходимую помощь нуждающимся, и иметь доступ к задержанным лицам.

"Полное выполнение Минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Европейский союз остается твердым в своей решительной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул представитель Борреля.

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