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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 10:27 06.10.2018 - 10:27

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Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье ушла из жизни в Барселоне в возрасте 85 лет, сообщает в субботу газета "Паис".

По данным издания, М.Кабалье скончалась в больнице Сан-Пау ранним утром в субботу.

Певицу госпитализировали в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Ожидается, что похороны М.Кабалье состоятся в понедельник 8 октября. В воскресенье 7 октября в 14:00 по местному времени состоится поминальная служба.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания "потеряла великого посланника нашей страны, сопрано, которое признал весь мир".

"Монсеррат Кабалье, ее голос, ее нежность всегда будут с нами", - написал он в Twitter.

М.Кабалье родилась в 1933 году в Барселоне. Ее профессиональный дебют состоялся в 1956 году в Базельской опере. Затем в течение девяти лет она выступала в театрах Милана, Вены, Барселоны и Лиссабона. В 1965 году к ней пришло международное признание после выступления в Нью-Йорке, когда М.Кабалье заменила американку Мэрилин Хорн, исполнив партию Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти в Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

В том же году М.Кабалье выступила в "Метрополитен-Опера", исполнив партию Маргариты в "Фаусте" Шарля Гуно. В 1970 году певица дебютировала в "Ла Скала", где она также исполнила партию Борджии. Еще спустя два года М.Кабалье пригласили в лондонский "Ковент-Гарден".

Всемирную известность певица снискала благодаря выполнению техники бельканто, а также исполнению многочисленных ролей в классических итальянских операх.

В 1992 году песня "Барселона", которую М.Кабалье записала вместе с вокалистом Queen Фредди Меркьюри, стала одним из гимнов, звучавших во время Летних Олимпийских игр в столице Каталонии.

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