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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 9:25 06.10.2018 - 09:25

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье ушла из жизни в Барселоне в возрасте 85 лет, сообщает в субботу газета "Паис".

По данным издания, М.Кабалье скончалась в больнице Сан-Пау ранним утром в субботу.

Певицу госпитализировали в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Ожидается, что похороны М.Кабалье состоятся в понедельник.

М.Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне. Она обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео и окончила обучение в 1954 году.

Международная известность пришла к М.Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноимённой опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в "Карнеги-холле"). Триумф М.Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

Репертуар М.Кабалье составлял 88 ролей и около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии - от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Она также записала совместный альбом с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри - Barcelona. Заглавная песня, посвящённая родному городу Кабалье - Барселоне, стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 1992 года, проходивших в столице Каталонии.

Среди выдающихся вокальных достижений М.Кабалье: партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини,партия Имоджене в опере Винченцо Беллини "Пират", партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти "Роберто Деверё", партия Леоноры в "Трубадуре" Джузеппе Верди и др.

Певица активно занимается благотворительностью. Она - Почетный посол ООН и посол доброй воли ЮНЕСКО. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

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