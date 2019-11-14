Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 5:22

Мадрид. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Мексике отставной президент Боливии Эво Моралес заявил, что хотел бы вернуться на родину при условии, что "этого захочет народ" страны.

Вместе с тем, он на пресс-конференции не ответил прямо на вопрос о том, намерен ли участвовать в новых президентских выборах, о проведении которых "в скором времени" заявил Жанин Аньес, ставшая временным президентом Боливии.

"Мы были готовы отступить от нашего триумфа ... ради проведения новых выборов с новым составом Высшего избирательного суда (избирком - ИФ). Но они настаивали на том, что Эво должен уйти. Я ушел ... Тем не менее, насилие в стране продолжается, поэтому мой уход - это не решение", - сказал Моралес в ответ на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться в президенты в очередной раз.

Как сообщают СМИ, в столице Боливии произошли столкновения полиции и сторонников Моралеса, которые требовали отставки Аньес.

Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное правое правительство. Навязав Гуайдо (Хуан Гуайдо, самопровозгласивший себя временным президентом Венесуэлы - ИФ), он теперь провозгласил президентом Аньес (Жанин Аньес - ИФ). Государственный переворот, который приводит к гибели моих боливийских братьев, - это политический и экономический заговор, исходящий из США", - написал Моралес в своем твиттере.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1гк ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!