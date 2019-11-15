Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 1:23

Мадрид. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Если парламент Боливии не утвердит прошение об отставке президента, то Эво Моралес, который заявил о своем уходе с поста и находящийся в Мексике, готов вернуться на родину, о чем заявил в интервью газете Universal.

"Мое прошение об отставке находится в законодательной ассамблее, если она не утвердит мою отставку, я вернусь", - сказал Моралес.

При этом он обратил внимание на обострение обстановки в Боливии после его ухода с поста главы государства в связи с беспорядками, а также столкновениями сторонников отставленного президента и полиции.

"Миротворчество не приходит с пулями, с оружием, как они это делают, мир придет в Боливию с диалогом, диалогом с участием ООН, католической Церкви, с добровольно выступающими в качестве посредников странами", - говорит Моралес.

По его словам, "до воскресенья (дня его заявления об отставке - ИФ) ни один человек не был застрелен, прошло три дня, и застрелены уже 10 человек".

"Если мое возвращение в Боливию будет способствовать миру, я вернусь завтра, мне больно, что так много убитых. Командиры, не пачкайтесь кровью народа", - сказал Моралес, обращаясь к армии и полиции..

Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Факты мошенничества были подтверждены наблюдателями от Организации американских государств и переданы ее главе Луису Альмагро.

Следуя призыву Альмагро, в воскресенье Моралес объявил о планах полностью сменить состав Высшего избирательного суда Боливии и о проведении внеочередных всеобщих выборов, однако позже в тот же день он сообщил об отставке, а затем по предложению мексиканских властей вылетел в Мексику.

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