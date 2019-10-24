Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 16:56

Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Боливии Эво Моралес в четверг заявил, что готов к участию во втором туре выборов главы государства, если в его проведении возникнет необходимость, сообщают западные СМИ.

"Если мы не победим с 10-процентной разницей, то мы отнесемся к этому с уважением. Если нам придется пойти на второй тур, то мы пойдем", - сказал Моралес.

Ранее в тот же день Моралес объявил о своей победе над основным конкурентом, кандидатом от партии "Гражданское сообщество", бывшим президентом Боливии Карлосом Месой. "Мы победили в первом туре. Осталось подсчитать 1,58% голосов", - сказал Моралес.

По данным нынешнего президента, он получает 46,83%, тогда как Меса - 36,7%. Для того, чтобы одержать победу в ходе первого тура выборов в Боливии, необходимо, как минимум, на 10 процентных пунктов опережать ближайшего конкурента.

В ночь на 22 октября в ряде городов Боливии произошли беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента. Этому предшествовало объявление избирательной комиссии без подсчета всех бюллетеней о том, что второй тур выборов может не потребоваться.

1вл эф*

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