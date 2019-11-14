Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 2:54

Мадрид. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное правое правительство. Навязав Гуайдо (Хуан Гуайдо, самопровозгласивший себя временным президентом Венесуэлы - ИФ), он теперь провозгласил президентом Аньес (Жанин Аньес - ИФ). Государственный переворот, который приводит к гибели моих боливийских братьев, - это политический и экономический заговор, исходящий из США", - написал Моралес в своем твиттере.

Ранее США признали сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства.

Как сообщали СМИ, Аньес во вторник (в ночь на среду по московскому времени) приняла полномочия временного главы боливийского государства.

После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством, отмечалось в сообщениях.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Моралеса в зале не было, а именно они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки президента.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1вз тг

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