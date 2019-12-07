Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 9:33

Мадрид. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Бывшая министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо в субботу подтвердила агентству ЭФЭ, что экс-президент страны Эво Моралес Айма отправился на Кубу на медицинское обследование.

"Эво Моралес находится на Кубе на медицинском обследовании, которое проводит группа кубинских врачей, следивших за его здоровьем в Боливии", - сообщила Монтаньо.

Ранее в субботу пресс-секретарь мексиканского МИД Роберто Веласко сообщил журналистам, что Моралес улетел из Мексики коммерческим рейсом еще в пятницу утром.

Мексиканская газета "Реформа" сообщила, что вместе с Моралесом на Кубу вылетели бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера и бывшая министр здравоохранения страны Монтаньо, которые покинули Боливию в ноябре вместе с Моралесом.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства, представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.

Его основной соперник Карлос Меса со сторонниками заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".

1ар вш

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