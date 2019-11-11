Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 2:07

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес Айма в ночь на понедельник обосновал решение отойти от власти.

"Я ушел, чтобы Меса и Камачо (лидеры боливийской оппозиции) не продолжили преследовать, похищать и третировать моих министров, руководителей профсоюзов и их родственников, для того, чтобы они прекратили преследовать цеховиков, независимых профессионалов и транспортников, у которых есть право на работу", - написал он в своем твиттере.

"Я хочу, чтобы народ Боливии знал, мне не нужно скрываться, пусть они проверят, своровал ли я что-нибудь. Если они скажут, что мы не работали, они увидят тысячи объектов, возведенных благодаря экономическому росту", - отметил Моралес.

"Мы были у власти на протяжении 13 лет, девяти месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проиграл нам на стольких выборах. Сейчас Боливия свободна, дружна, полна достоинства, суверенности и экономической силы", - заключил он.

Эво Моралес, а затем и все высшее руководство Боливии, объявил об отставке на фоне общественных протестов, начавшихся после 20 октября, когда в Боливии прошли президентские выборы, в ходе которых были отмечены многочисленные факты мошенничества.

1ар тг

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