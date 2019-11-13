Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 1:42

Мадрид. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес назвал переход президентской власти к сенатору-демократу Жаннин Аньес "самым коварным и разрушительным переворотом в истории страны".

"Самый коварный и катастрофический переворот в нашей истории был совершен. Правый сенатор самопровозглашается председателем Сената, а затем исполняющим обязанности президента Боливии без законодательного кворума, в окружении группы сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ", - написал Моралес в своем твиттере.

По его словам, тот факт, что Аньес самопровозгласила себя президентом, является "нарушением конституции Боливии и внутренних норм Законодательного Собрания".

Он отметил, что данный переход власти совершается "на крови братьев, убитых полицейскими и военными силами, используемыми для переворота".

"Боливия подвергается нападению на власть народа", - добавил Моралес.

Сенатор-демократ Жаннин Аньес во вторник (в ночь на среду мск) приняла полномочия временного главы боливийского государства, сообщает интернет-портал боливийского издания "Тьемпос".

"После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством", - пишет газета.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Ранее сообщалось, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1вз гс

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