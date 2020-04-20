Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 16:41

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Американским военнослужащим 3-го корпуса морской пехоты, базирующегося на японском острове Окинава, предписано подготовиться к тотальному карантину, говорится в инструкции его командования.

Морским пехотинцам рекомендовано запастить водой, продуктами питания и другими предметами первой небходимости для укрытия в местах нахождения на период до 72 часов с тем, чтобы сдержать возможную вспышку коронавируса, а также для проведения санобработки объектов на базах.

В случае введения в силу приказа морским пехотинцам будет необходимо немедленно отправиться в места расквартирования, ограничить контакты с другими военнослужащими и ждать дальнейших указаний от своих командиров.

Это мера является превентивной мерой и не основана на реальной угрозе, сообщил представитель Корпуса лейтенант Райан Брюс. По его словам, среди американских морских пехотинцев в Японии нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Между тем, на Окинаве выявлено уже, по меньшей мере, 119 случаев заболевания COVID-19.

В минувшую пятницу командование 3-го корпуса морской пехотой уже ввело строгие ограничения для передвижения военнослужащих за пределы баз. Им запрещено пользоваться общественным транспортом и покидать базы без крайней необходимости, посещать дома и учреждения вне баз, а также заказывать доставку еды.

Как сообщалось, 6 апреля американские военные базы, расположенные вблизи Токио, в связи ситуацией с коронавирусом в Японии были переведены в режим чрезвычайного положения.

"Этот приказ распространяется на все объекты армии, флота, военно-воздушных сил и морской пехоты", - говорилось в приказе командующего войсками США в Японии генерал-лейтенанта Кевина Шнайдера.

"Охрана здоровья и безопасности каждого, кто связан с вооруженными силами США, - мой приоритет номер один. В связи с неуклонным ростом случаев COVID-19 в районе Токио я ввел чрезвычайное положение", - заявил генерал.

По последним данным, число заболевших коронавирусам в Японии уже превысило 10,7 тыс. человек.

1нв ан

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