Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 13:24

Берлин. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Международный трибунал ООН по морскому праву дает возможность России и Украине до 25 июня предоставить в суд свои версии событий в Керченском проливе, заявил в субботу председатель суда Пак Чжин Хён, оглашая решение трибунала.

"Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня", - сказал он. Прямую трансляцию заседания из Гамбурга ведет сайт трибунала.

В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву речь идет об островах и их территориальных зонах.

Трибунал в субботу вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Трибунал постановил освободить моряков и украинские суда.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

ри

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