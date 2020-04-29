Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - ВМС США в среду начали возвращать моряков на борт американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту, был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщило командование военно-морских сил.
"Теперь корабль полностью готов принять здоровых моряков, которые провели на карантине на берегу 27 дней", - говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США в зоне Марианских островов.
На борт авианосца возвращаются моряки, которые в ходе трех тестов, дали отрицательный результат. Они почти месяц находились на карантине в гостиницах на базе на Гуаме.
Авианосец был направлен на Гуам 26 марта, когда несколько его моряков дали положительный результат на вирус. С тех пор COVID-19 был выявлен почти у четверти из 4 тыс. членов команды авианосца - 969 моряков. Один из них умер.
Около 700 моряков все это время оставались на борту атомного авианосца, чтобы поддерживать основные функции корабля и проводить широкомасштабную дезинфекцию его помещений, говорится в сообщении ВМС.
1нв др