Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 12:41

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - ВМС США в среду начали возвращать моряков на борт американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту, был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщило командование военно-морских сил.

"Теперь корабль полностью готов принять здоровых моряков, которые провели на карантине на берегу 27 дней", - говорится в сообщении пресс-службы командования ВМС США в зоне Марианских островов.

На борт авианосца возвращаются моряки, которые в ходе трех тестов, дали отрицательный результат. Они почти месяц находились на карантине в гостиницах на базе на Гуаме.

Авианосец был направлен на Гуам 26 марта, когда несколько его моряков дали положительный результат на вирус. С тех пор COVID-19 был выявлен почти у четверти из 4 тыс. членов команды авианосца - 969 моряков. Один из них умер.

Около 700 моряков все это время оставались на борту атомного авианосца, чтобы поддерживать основные функции корабля и проводить широкомасштабную дезинфекцию его помещений, говорится в сообщении ВМС.

1нв др

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