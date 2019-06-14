Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 9:20

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Члены экипажа японского танкера Kokuka Courageous, пострадавшего в Оманском заливе, видели неподалеку иранский корабль, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на главу японской компании Kokuka Sangyo Ютаку Катаду.

Катада не указал, видели ли моряки корабль до или после инцидента с танкером.

Также Катада сообщил, что моряки видели "летающие объекты" над танкером, предположил, что это могли быть пули. Он также назвал версию о минной и торпедной атаке на танкер неверной, так как повреждения судну были нанесены выше ватерлинии.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. По некоторым данным, речь может идти об ударе торпедой, в результате на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Телеканал CNN сообщил, что в распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу Kokura Courageous.

По мнению представителей Минобороны США, таким образом иранцы стремились удалить доказательства своей причастности к нападению.

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