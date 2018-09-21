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Сараево. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные России и Турции согласовали конкретные параметры границы демилитаризованной зоны в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим боснийским коллегой Игорем Црнадаком.

"Буквально позавчера военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны", - сказал С.Лавров.

"Поэтому процесс выполнения сочинских договоренностей находится в весьма активной стадии", - добавил он.

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Интерфакс