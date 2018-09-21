Москва и Анкара согласовали границу демилитаризованной зоны в Идлибе - Лавров

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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 13:03 21.09.2018 - 13:03

Сараево. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные России и Турции согласовали конкретные параметры границы демилитаризованной зоны в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим боснийским коллегой Игорем Црнадаком. "Буквально позавчера военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны", - сказал С.Лавров. "Поэтому процесс выполнения сочинских договоренностей находится в весьма активной стадии", - добавил он. 1ое 1йэ ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс