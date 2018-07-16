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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:17 16.07.2018 - 17:17

Хельсинки. 16 июля ИНТЕРФАКС - РФ и США едины во мнении о необходимости урегулирования кризиса в Сирии политическими методами, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев после саммита в Хельсинки.

"Достижение политического урегулирования (в Сирии) - это цель, которые преследуем и мы, и американская сторона. Цель - добиться решения конфликта политическими методами. Эти цели совпадают", - заявил А.Лаврентьев, который вместе с другими членами делегации ожидал выхода лидеров РФ и США к прессе и ответил на несколько вопросов.

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