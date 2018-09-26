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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:01 26.09.2018 - 16:01

Тегеран. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что соглашения по итогам встречи лидеров России и Индии, которая пройдет 5 октября, позволят укрепить сотрудничество обеих стран в сфере безопасности.

"5 октября текущего года в Нью-Дели предстоит четвертая за год встреча президента России и премьер-министра Индии. Убежден, что к очередному российско-индийскому саммиту мы подойдем с солидным пакетом документов, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности", - сказал Н.Патрушев в среду в Тегеране на встрече с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Секретарь СБ РФ заявил, что Россия дорожит привилегированным стратегическим партнерством с Индией.

Н.Патрушев обсудил с А.Довалом взаимодействие России и Индии по линии оборонных ведомств и правоохранительных органов.

Ранее в среду в Тегеране прошли многосторонние консультации по ситуации в Афганистане с участием представителей советов безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

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