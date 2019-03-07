Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 15:43

Дели. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Представители РФ и Индии в четверг подписали контракт на передачу индийским военным в лизинг на 10 лет российской атомной подводной лодки (АПЛ), сообщает в четверг издание The Print, ссылаясь на источники в индийском оборонном ведомстве.

Контракт на сумму $3 млрд был заключен в Дели. Сделка станет самой большой в истории военно-технического сотрудничества между двумя странами после подписанного в прошлом году контракта на поставку Индии российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $5,5 млрд.

Как сообщала ранее газета The Economic Times, речь идет о подлодке проекта 971 (класса Щука-Б). Ее планируется реконструировать на российской верфи в Северодвинске. Также на нее установят индийское оборудование, в частности - систему связи. Подготовка к передаче Индии АПЛ будет завершена к 2025 году.

Подводная лодка получит название Chakra III. Срок ее эксплуатации в Индии оценивают минимум в 10 лет. Она придет на смену подлодке Chakra II, которую РФ передала Индии в лизинг в 2012 году.

Chakra III станет третьей атомной подлодкой, которую Индия получит от России или СССР. Первую АПЛ (INS Chakra) передали Дели в лизинг еще в 1988 году.

1нв ав

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