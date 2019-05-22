Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 15:29

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Вьетнам выступают за урегулирование споров в Южно-Китайском море, заявил премьер-министр республики Нгуен Суан Фук.

"Выступаем за мир и урегулирование всех споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и Восточном Южно-Китайском море", - заявил Нгуен Суан Фук по итогам переговоров с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что Россия и Вьетнам намерены активизировать усилия по сохранению мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и навигации.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США, заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

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