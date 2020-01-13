Берлин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Германия рассчитывает на помощь России в возвращении Ирана к выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла подвести Иран к тому, чтобы снова играть по правилам. И в Сирии Россия может использовать свое влияние для того, чтобы предотвратить распространение напряженности в регионе", - сказал министр в интервью, опубликованном в понедельник в газете Saarbrucker Zeitung.
По словам Мааса, Россия, как страна, подписавшая СВПД, несет ответственность за то, чтобы эта договоренность осталась стабилизирующим фактором в регионе. По его словам, в ходе переговоров между ФРГ и Россией в выходные Москва "подтвердила приверженность соглашению".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Маас в субботу посетили с визитом Москву.
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