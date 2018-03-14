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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 22:01 14.03.2018 - 22:01

*** Россия запросила у Британии образцы примененного вещества в Солсбери, но получила отказ

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не позволит Великобритании и другим странам разговаривать с собой языком ультиматумов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем, и с собой разговаривать в таком тоне не позволим", - заявил он, выступая в среду на заседании СБ ООН по делу об отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В.Небезя также подчеркнул, что Россия "считает абсолютно неприемлемым голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй от 13 марта на имя генерального секретаря ООН о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ".

Он сообщил, что Россия запросила у Великобритании "образцы примененного вещества и совместное расследование". "В этом нам было отказано", - отметил российский постпред.

"То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно", - заключил он.

Йф об

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