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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 18:30 29.06.2018 - 18:30

*** Россия использует санкции для укрепления своей экономики и безопасности

*** Санкции показали, что нельзя опираться на Запад в вопросе поставок технологий и товаров повседневного потребления

Москва/Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Москве были бы не против отмены Западом антироссийских санкций, но при этом используют их для укрепления своей экономики и безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем не против того, чтобы они были сняты. Но мы также не против того, чтобы использовать этот период для укрепления наших возможностей в ключевых секторах нашей экономики, безопасности и других сферах, от которых зависит функционирование независимого государства", - сказал С.Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

По его словам, "последние годы нас многому научили, включая тот факт, что в определенных вопросах нельзя опираться на Запад".

"Нельзя опираться на Запад в сфере технологий, потому что их поставки могут быть внезапно прекращены в любой момент, нельзя опираться на Запад в вопросе поставок товаров, необходимых для повседневной жизни населения, потому что и это может прекратиться", - отметил российский министр.

"Мы выносим уроки, но мы, конечно же, не будем против снятия санкций и ответим на это взаимностью, потому что и с нашей стороны действуют некоторые контрмеры", - подчеркнул С.Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что "упомянул санкции исключительно в контексте ухудшения отношений (с Западом - ИФ)".

"Мы не поднимаем тему санкций, это не наше дело. Решение об их продлении или решение, которое бы ознаменовало торжество здравого смысла, должны принимать те, кто их вводил", - заявил С.Лавров.

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