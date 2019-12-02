Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:13

Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на участие председателя КНР Си Цзиньпина в предстоящих в мае 2020 года торжествах по случаю 75-летия Победы, которое покажет прочность взаимодействия Москвы и Пекина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Рассчитываем на ваше участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что станет еще одним свидетельством прочной российско-китайской сцепки на международной арене", - сказал Патрушев на встрече с Си Цзиньпином в понедельник в Пекине.

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