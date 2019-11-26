Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 18:29

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на то, что будущий саммит в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в решении украинского кризиса, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта: это улучшения в сфере безопасности на земле, то есть разведение войск в трех согласованных точках, и второе - это движение по политическому треку", - сказал Грушко журналистам.

Под "политическим треком" имелась в виду реализация "формулы Штайнмайера как основы для политического урегулирования".

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