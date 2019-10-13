Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 12:03

*** Россия не намерена занимать чью-либо сторону в региональных спорах

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Россия имеет хорошие отношения со всеми государствами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

Президент подчеркнул, что у Москвы "очень дружественные отношения со всеми странами региона, включая Иран и арабские государства, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ", приводит англоязычная версия Al Arabiya слова Путина в ответ на вопрос о роли России в районе Персидского залива.

В то же время Путин добавил, что РФ не намерена вступать в альянс с какой-либо из стран против другой.

"Россия никогда не будет друзьями с одной страной против другой. Мы выстраиваем двусторонние отношения, которые исходят из положительных трендов, выработанных нашими контактами; мы не выстраиваем альянсы против кого-либо", - приводит слова Путина англоязычная версия телеканала RT.

Путин добавил, что Россия не хочет играть "неблагодарную" роль посредника в спорах между Саудовской Аравией и Ираном.

По его словам, Эр-Рияд и Тегеран способны сами урегулировать разногласия без посредника.

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