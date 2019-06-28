Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:28

*** "Северный поток-2" не обсуждался

*** Трамп поднимал тему задержанных украинских моряков

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о конструктивном подходе Трампа к торгово-экономическим отношениям с Россией и констатировал готовность начать диалог по темам разоружения и контроля над вооружениями.

Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне", заявил Песков журналистам.

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

ан

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