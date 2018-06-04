Москва признает результаты расследования возможных химатак в Сирии, если они будут объективными - Путин

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:18 04.06.2018 - 21:18

Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия ждет объективного расследования утверждений о применении химического оружия в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин интервью австрийской телерадиокомпании ORF, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля. "Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы всё признаем", - сказал В.Путин, комментируя слова ведущего о химатаках, "совершенных сирийским режимом". последует 1пф ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс