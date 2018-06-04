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Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия ждет объективного расследования утверждений о применении химического оружия в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин интервью австрийской телерадиокомпании ORF, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

"Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы всё признаем", - сказал В.Путин, комментируя слова ведущего о химатаках, "совершенных сирийским режимом".

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Интерфакс