Москва признает результаты расследования возможных химатак в Сирии, если они будут объективными - Путин
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Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия ждет объективного расследования утверждений о применении химического оружия в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин интервью австрийской телерадиокомпании ORF, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
"Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы всё признаем", - сказал В.Путин, комментируя слова ведущего о химатаках, "совершенных сирийским режимом".
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Интерфакс