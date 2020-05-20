Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил западных коллег не пытаться открыть ранее закрытые пункты пропуска на границе Сирии и стремиться к взаимодействию с Дамаском в вопросах доставки гуманитарной помощи в сирийские регионы.

"Не тратьте свое время на попытки вновь открыть закрытые пункты", - сказал он, отвечая на заявление ряда западных коллег, в том числе представителей Великобритании и США, которые выступили за открытие погранперехода на границе Сирии и Ирака "Эль-Ярубия".

Небензя отметил, что гуманитарное содействие Сирии должно осуществляться в координации с Дамаском.

"Управление ООН по гуманитарным вопросам следует поощрять к работе с Дамаском в части установления маршрутов и пограничных пунктов, а также по трансграничным доставкам на северо-восток и в другие части Сирии", - сказал он.

Небензя напомнил, что механизм трансграничной гумпомощи сирийцам изначально носили временный характер и предполагал доставку грузов в районы Сирии, которые не контролировались Дамаском. "Не делайте вид, что вы не знаете об этом или, возможно, хотите забыть. Перестаньте руководствоваться своими собственными геополитическими дивидендами, которые не имеют ничего общего с гуманитарными принципами", - подчеркнул российский постпред.

Решение о начале трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года из-за активизации боевых действий. Совет ежегодно продлевал механизм без внесения изменений. Однако в 2019 году Россия стала настаивать на пересмотре текста в связи с изменившейся ситуацией "на земле" в Сирии. По мнению российской стороны, сирийские власти взяли под контроль территории, которые ранее удерживались террористами, и в состоянии доставлять туда гумпомощь.

В январе 2020 года СБ ООН принял компромиссный вариант резолюции, который предусматривает, что в рамках механизма трансграничной помощи продолжат работать только два из четырех КПП - на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава"). За полтора месяца до окончания срока действия резолюции, который истекает 10 июля, дискуссия России и Запада вновь обостряется, так как западные члены СБ ООН остались недовольны компромиссом, обвинив Россию в политизации гуманитарной темы.

Отвечая в январе на слова западных коллег в зале Совбеза, Небензя напомнил им, что трансграничный переход на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" не использовался с октября 2019 года, а погранпереход из Иордании "Аль-Рамата" - с лета 2018 года.

"А на северо-восток Сирии идут поставки гуманитарных грузов через территории, подконтрольные правительству. Этот факт отражен в докладе Генерального секретаря ООН S/2019/949. Об этом, правда, предпочитают умалчивать", - отметил российский постпред.

В МИД РФ ранее заявляли, что рассчитывают, что по истечении срока действия принятой СБ ООН резолюции о продлении механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирии гуманитарное содействие сирийцам будет осуществляться в координации с Дамаском.

"Исходим из того, что после истечения срока действия резолюции 2504 СБ ООН 10 июля гуманитарное содействие сирийцам должно осуществляться в координации с Дамаском, как это и предусмотрено международным гуманитарным правом", - говорилось в комментарии МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркивали, что удовлетворены началом, таким образом, "движения в сторону сворачивания механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальной ситуации в стране".

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