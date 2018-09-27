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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:57 27.09.2018 - 17:57

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва призывают отказаться от вторичных санкций Запада в отношении КНДР, они вызывают отторжение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еще большее отторжение вызывают так называемые автономные санкции против КНДР и других государств, которые вводятся Соединенными Штатами и некоторыми другими их союзниками в обход и сверх санкций Совета Безопасности", - сказал С.Лавров, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

"Такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет, закон и законные интересы стран-членов (ООН) и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета безопасности ограничений. Вновь призываем те страны, которые вводят такие санкции, отказаться от этой практики", - добавил он.

"Все резолюции Совета безопасности содержат не только санкционную составляющую, но и положения о мерах достижения политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Игнорирование этих положений равносильно несоблюдению достигавшихся в Совете консенсусных договоренностей по КНДР", - заключил министр.

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