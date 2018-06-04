Москва приложит все усилия для разрядки напряженности на Корейском полуострове - Путин
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*** Президент РФ рассчитывает на успешное проведение саммита США-КНДР
Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы на корейском полуострове произошла разрядка, о последствиях напряженности даже страшно подумать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем делать все, чтоб на корейском полуострове произошла разрядка", - сказал В.Путин в интервью австрийской телекомпании ORF.
Касаясь предстоящего саммита США и КНДР, президент сказал: "Очень рассчитываю на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе".
ки
Интерфакс