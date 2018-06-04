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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:48 04.06.2018 - 20:48

*** Президент РФ рассчитывает на успешное проведение саммита США-КНДР

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы на корейском полуострове произошла разрядка, о последствиях напряженности даже страшно подумать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем делать все, чтоб на корейском полуострове произошла разрядка", - сказал В.Путин в интервью австрийской телекомпании ORF.

Касаясь предстоящего саммита США и КНДР, президент сказал: "Очень рассчитываю на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе".

ки

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