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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:29 04.06.2018 - 21:29

*** Президент РФ рассчитывает на успешное проведение саммита США-КНДР

*** Россия предлагает КНДР трёхсторонние проекты с Южной Кореей

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы на корейском полуострове произошла разрядка, о последствиях напряженности даже страшно подумать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем делать все, чтоб на корейском полуострове произошла разрядка", - сказал В.Путин в интервью австрийской телекомпании ORF.

Касаясь предстоящего саммита США и КНДР, президент сказал: "Очень рассчитываю на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе".

Отвечая на вопрос, допускает ли он возможность атомной войны между США и Северной Кореей, В.Путин сказал: "Даже думать на эту тему не очень хочется, и предположение это страшное".

"Если уж кто в этом не заинтересован, то это Россия, потому что Северная Корея - наш сосед. Кстати говоря, один из ядерных полигонов, как раз тот, который, по-моему, сейчас уничтожается Северной Кореей, находится всего, дай бог памяти, в 190 километрах от границ Российской Федерации. Для нас это имеет абсолютно предметное значение и очень существенное значение", - подчеркнул В.Путин.

По словам президента, Россия "большие надежды возлагает на личную встречу президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии".

"Мне представляется, что эта дорога - дорога к денуклеаризации Северной Кореи - должна быть всё-таки дорогой с двусторонним движением. Если лидер Северной Кореи всё-таки подтверждает свои намерения практическими делами, например, отказывается от новых испытаний баллистических ракет, от новых ядерных испытаний, то и другая сторона должна какие-то делать встречные осязаемые, понятные шаги", - подчеркнул В.Путин.

В этой связи президент РФ считает "контрпродуктивным продолжение военной активности, военных манёвров и всего, что с этим связано".

"Мы всегда находились в контакте с руководством Северной Кореи, мы предлагаем ряд совместных трёхсторонних проектов в сфере экономики. Это инфраструктурные проекты, железная дорога из России в Северную, а затем Южную Корею, это тот же самый трубопроводный транспорт, работа в сфере энергетики, в трёхстороннем и, может быть, в четырёхстороннем формате - вместе с Китаем", - сказал В.Путин

По словам президента РФ, Китай очень многое сделал для того, чтобы ситуация была направлена в сторону разрядки и денуклеаризации. "Если мы все вместе объединим усилия, в том числе в рамках российско-китайской "дорожной карты", которую мы совместно предложили по решению северокорейской ядерной проблемы, то, мне думается, мы добьёмся нужных нам результатов", - отметил глава государства.

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