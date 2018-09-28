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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:17 28.09.2018 - 20:17

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия выступает против того, чтобы делать Балканы ареной противоборства, и считает, что необходимо избегать появления в регионе новых разделительных линий, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом выступаем за то, чтобы не делать Балканы в очередной раз ареной противоборства, не объявлять их чьей-либо вотчиной, не ставить народы балканских стран перед ложным выбором, избегать появления в регионе новых разделительных линий", - заявил он, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что в Косово санкционированное СБ ООН международное военное присутствие "трансформируется в американскую базу".

"Создаются косовские вооруженные силы. Достигнутые при посредничестве ЕС договоренности между Белградом и Приштиной не выполняются. Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии", - резюмировал С.Лавров.

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