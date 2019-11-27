Лондон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия не отдает предпочтений какому-либо на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, но рассчитывает, что при любом исходе отношения между двумя странами будут улучшаться, заявил новый российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Мы внимательно следим за тем, что говорят политические партии. У нас нет предпочтений в этом плане, и мы не пытаемся влиять на них. Это лишено всякого смысла. Но с новой администрацией, с новым правительством мы будем делать все, что только можем для того, чтобы улучшить отношения, однако нам необходимо увидеть некоторые признаки желания и со стороны британского правительства", - сказал он в интервью, которое в среду вышло в эфире британского телеканала Sky News.

"Нынешняя ситуация немного неестественна. Как и другие, как Германия, Франция, Италия, мы хотели бы поддерживать отношения с Великобританией. Некоторые из этих стран уже преодолели кризис и решили занять положительную сторону, так что мы надеемся, что Великобритания также преодолеет существующие разногласия и изменит позицию", - отметил посол.

По словам Келина, все обвинения в российском вмешательстве "не имеют ничего общего с реальностью".

"Пожалуйста, не используйте российскую тему или что-либо, связанное с Россией во внутренней политической кампании. Лучше сконцентрироваться на реальных приоритетах в экономике, политике, на здравоохранении внутри страны и на решении проблем, которые действительно существуют и которые действительно важны для вашей страны", - сказал дипломат.

Он отметил, что в Москве были удивлены, когда Россию притянули к политической схватке консерваторов и лейбористов. "Да, мы были несколько удивлены, - сказал Келин. - В первый раз мы удивились, когда нас обвинили в этом в США".

"Стало модно обвинять нас во всем и вся, во вмешательстве, что не имеет ничего общего с реальностью", - подчеркнул российский посол.

Sky News напоминает, что на чрезвычайном заседании в палате общин теневой глава британского МИД Эмили Торнберри заявила о действиях премьер-министра Бориса Джонсона, которые могут породить вопросы "о связях между Россией, Брекзитом и нынешним руководством партии Тори (консерваторов)".

Комментируя ситуацию в сфере торговли между двумя странами, Келин отметил: "У нас серьезный потенциал, который, к сожалению, был заморожен чиновниками здесь, в Лондоне. Но существует огромное желание со стороны российского бизнеса, со стороны британского бизнеса продолжать работу расширять (связи) и получать от этого прибыль".

"Приходите в Россию, пользуйтесь возможностями, которые мы пытаемся предложить", - заключил он.

Внеочередные выборы в парламент Великобритании, которые инициировал премьер, пройдут 12 декабря. Джонсон надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

1ар ав

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