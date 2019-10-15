Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 1:35

*** Россия продолжит требовать от США выполнения своих обязательств

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Москва полагает, что ситуация с невыдачей виз ряду делегаций, в том числе российской, сдвинется с мертвой точки, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин по итогам заседания Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждался визовый вопрос.

"Мы рассчитываем, что что-то сдвинется с мертвой точки. Мы, безусловно, будем продолжать давить, требовать от государства пребывания (США- ИФ) выполнения обязательств", - завил он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По мнению Кузьмина, представлявшего Россию на заседании комитета, встреча прошла позитивно.

"Заседание было достаточно успешным. По крайней мере, мы смогли убедить широкий круг государств, которые являются наблюдателями и которые впервые пожелали принять участие в этом заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наше требование справедливо", - сказал он.

Российский дипломат отметил, что многие делегации активно поддерживали позицию Москвы, в ходе заседания была активная дискуссия. При этом представители ЕС, по его словам, заняли промежуточную позицию.

Кузьмин рассказал "Интерфаксу", что после заседания "начнется работа над формулировками рекомендаций, которые комитет вынесет в адрес шестого комитета и пленарного заседания Генассамблеи".

"Мы исходим из того, что там будут отражены все озабоченности, которые высказывались нами", - сообщил он.

Внеочередное закрытое заседание комитета было созвано по инициативе нескольких стран, в том числе и России. Оно продолжалось больше двух часов.

Ожидалось, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие во встрече комитета, однако он так и не появился, передает корреспондент "Интерфакса". Его представлял заместитель по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш.

От делегаций стран-членов Организации в течение недели поступали просьбы к председателям Первого и Шестого комитетов ГА обратиться к Гутерришу и Секретариату, чтобы они вмешались в ситуацию и попытались ее разрешить.

Глава делегации России в Первом комитете Владимир Ермаков ранее на прошлой неделе заявлял, что Москва "не видит должной реакции ни со стороны самих США, ни со стороны Секретариата ООН, который должен все это обеспечивать, и генерального секретаря" и ожидает оперативного решения ситуации с невыдачей американских виз.

Представитель РФ Мария Заболоцкая отметила во вторник, что "у делегаций не было подвижек в этом направлении".

"Мы надеемся, что председатель Генассамблеи, Генеральный секретарь продолжают предпринимать усилия для того, чтобы разрешить эту ситуацию в позитивном ключе", - заявила она.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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