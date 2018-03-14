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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 22:16 14.03.2018 - 22:16

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Установление истины в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля интересует британских властей в последнюю очередь, Россия требует материальные доказательства якобы обнаруженного российского следа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь. А движут ими совершенно иные мотивы. Ходы тут отточенные за последние годы приемов пропагандистской войны. Рассчитаны на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику", - заявил российский постпред на заседании СБ ООН.

Он отметил, что "за этим нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе".

"Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут", - подчеркнул В.Небензя.

Йф жг

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