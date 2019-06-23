Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 18:39

Токио. 23 июня. ИНТЕРАКС - Маловероятно, что Россия и Япония смогут достичь какого-либо соглашения о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах Курильской гряды, приводит японская газета Japan Times сообщение неназванных российских источников агентства Kyodo.

По данным его собеседников, в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке, две страны с недавних пор вели интенсивные переговоры по совместным проектам, в частности в областях морского хозяйства, утилизации отходов, однако "нет никакого прогресса по конкретике относительно реализации этих проектов".

Собеседники агентства отчасти объясняют неудачу этого соглашения тем, что основное внимание с ноября стороны в последнее время уделяли работе по заключению мирного договора между двумя странами.

1ар де

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