Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, похитили у жительницы Швейцарии около 3,3 млн евро, сообщают местные СМИ.
В числе злоумышленников была женщина, вся группа действовала по специально выработанной схеме.
Женщина, представившись сотрудницей полиции, связалась с жертвой в Цюрихе в ноябре прошлого года. Она рассказала, что вместе с коллегами расследует сеть банковских краж. Она сообщила, что сотрудники банка, в котором швейцарка хранит свои деньги, планирует ограбить ее. Вместе с сообщниками она помогла жертве перевести ее средства на другой счет, чтобы "обезопасить" ее от кражи.
Мошенники, представившиеся полицейскими, попросили женщину не рассказывать банку о деталях этого расследования.
По данным швейцарских СМИ, расследование этого дела еще не завершено.
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