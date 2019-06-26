Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:38

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, похитили у жительницы Швейцарии около 3,3 млн евро, сообщают местные СМИ.

В числе злоумышленников была женщина, вся группа действовала по специально выработанной схеме.

Женщина, представившись сотрудницей полиции, связалась с жертвой в Цюрихе в ноябре прошлого года. Она рассказала, что вместе с коллегами расследует сеть банковских краж. Она сообщила, что сотрудники банка, в котором швейцарка хранит свои деньги, планирует ограбить ее. Вместе с сообщниками она помогла жертве перевести ее средства на другой счет, чтобы "обезопасить" ее от кражи.

Мошенники, представившиеся полицейскими, попросили женщину не рассказывать банку о деталях этого расследования.

По данным швейцарских СМИ, расследование этого дела еще не завершено.

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