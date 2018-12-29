Мощное землетрясение зафиксировала Геологическая служба США вблизи Филиппин (версия 2)

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 6:02

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Вашингтон/Новосибирск. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

Эпицентр землетрясение залегал на глубине 50 км в 95 км от расположенного на острове Минданао города Пунтагитан.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Алтае-Саянскогофилмиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 06:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.

По и6нтенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

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