Вашингтон. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировала в воскресенье у побережья Эквадора геологическая служба США.

Толчок залегал на глубине 18,5 км в Тихом океане к западу от крупнейшего города Эквадора Гуаякиля.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

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