Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 4:42

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Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - О мощных взрывах в воскресенье утром недалеко от столицы Сирии Дамаска сообщило сирийское государственное телевидение.

В свою очередь, сирийское информагентство САНА сообщило, что силы ПВО отразили атаку "противника".

По данным агентства, которое ссылается на армейские источники, в результате авиаудара израильских ВВС по пригороду Кунейтры погибли трое сирийских военнослужащих, семеро получили ранения. Району причинен материальный ущерб.

В то же время, официальный представитель израильских военных сообщил в субботу вечером, что две ракеты были пущены с территории Сирии в сторону Голанских высот, которые контролирует Израиль, но не привел подробностей.

1гк тг

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