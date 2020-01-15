Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 15:42

Дели. 15 января. ИНТЕРФАКС - В Пакистане обнаружили тела 14 человек, погибших после схода лавины снега в Кашмире, таким образом, число погибших от последствий мощных снегопадов в стране достигло не менее 100 человек, передают западные СМИ.

Только в пакистанской части Кашмира в результате происшествий, вызванных суровыми погодными условиями, погибли не менее 76 человек. Большинство из них погибли при сходе лавины в долине Нилам. Кроме того, порядка 94 человек получили травмы, многие жилые здания существенно повреждены.

Еще порядка 24 человек погибли в других частях Пакистана.

Местные синоптики прогнозируют лишь ухудшение метеорологических условий. В северных частях страны закрыты школы, а также перекрыто движение по нескольким междугородним трассам.

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