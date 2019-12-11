Кабул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - В Афганистане на территории уезда Баграм, провинции Каписа, прогремел мощный взрыв, сообщили в среду местные СМИ.
Подробности произошедшего пока не раскрываются. Уезд Баграм находится в 60 км к северу от Кабула, на территории уезда располагается крупная военная база США.
мк
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