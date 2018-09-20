Мощный взрыв прогремел в Джелалабаде на востоке Афганистана, есть жертвы
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Кабул. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв произошел в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, есть жертвы, сообщают в четверг утром местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хугьяни.
Число жертв уточняется, сообщил журналистам А.Хугьяни.
Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла на себя ответственность за нападение. На территории провинции Нангархар активны боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) и "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
вш
Интерфакс