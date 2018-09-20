Мощный взрыв прогремел в Джелалабаде на востоке Афганистана, есть жертвы

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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 7:25 20.09.2018 - 07:25

Кабул. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв произошел в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар, есть жертвы, сообщают в четверг утром местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Атауллу Хугьяни. Число жертв уточняется, сообщил журналистам А.Хугьяни. Ни одна из действующих в стране экстремистских групп пока не взяла на себя ответственность за нападение. На территории провинции Нангархар активны боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) и "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс