Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 16:11

(дополненная версия, добавлены 4-5-й абзацы)

Кабул. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв вечером в воскресенье потряс один из микрорайонов афганской столицы, сообщили в МВД страны.

"Примерно в 18:20 (16:50 мск) в 32-м блоке 4-го микрорайона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка прогремел взрыв, на место происшествия направлена следственная группа. Детали произошедшего будут сообщены позже", - написал в Facebook начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Погиб один человек, пятеро ранены, написал он в твиттере.

Погибший был иностранцем, раненые - гражданские. "Среди раненых два афганских сотрудника ООН", - добавил Рахими.

По его словам, целью взрыва был автомобиль ООН.

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