Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 8:20

(добавлен 3-й абзац)

Дубай/Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей и очевидцев.

Местом взрыва называется район вблизи иностранных посольств и правительственных зданий.

"Взрыв прогремел примерно в 11:10 по местному времени (9-30 мск) в квартале Шаш Дарак афганской столицы, обстоятельства произошедшего выясняются", - приводят СМИ слова начальника пресс-центра МВД страны Нусрата Рахими.

Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

1гк ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!