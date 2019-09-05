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Дубай/Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных представителей и очевидцев.
Местом взрыва называется район вблизи иностранных посольств и правительственных зданий.
"Взрыв прогремел примерно в 11:10 по местному времени (9-30 мск) в квартале Шаш Дарак афганской столицы, обстоятельства произошедшего выясняются", - приводят СМИ слова начальника пресс-центра МВД страны Нусрата Рахими.
Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.
1гк ки