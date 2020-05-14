Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 9:11

Гонконг. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Мощный тайфун приближается к восточному побережью Филиппин, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Ожидается, что стихия обрушится на островное государство позже в четверг.

Спасательные службы проводят эвакуацию десятков тысяч человек. Местные власти опасаются, что в местах временного размещения жителей будет практически невозможно обеспечить социальную дистанцию, необходимую в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Тайфун "Фонгфонг" находится в 200 км от филиппинской провинции Северный Самар. Максимальная скорость ветра достигает 150 км/ч.

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