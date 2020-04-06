Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 9:18

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Ураган "Гарольд" в понедельник обрушился на тихоокеанские острова Вануату, причинив ущерб значительной части страны, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.

По данным метеорологический службы Вануату, на которую ссылается АВС, всего за одну ночь циклон принял характер супершторма пятой категории.

Отмечается, что скорость урагана достигает 235 км/час.

Сначала циклон обрушился на крупнейший остров страны Эспириту-Санто, затем направился на второй по величине город Люганвилль, население которого составляет 16,5 тыс. человек.

Прервана связь между населенными пунктами страны.

Ожидается, что во вторник утром шторм пройдет к северу от столицы Порт-Вилы.

Власти предупредили жителей страны об ожидающемся наводнении, а также рекомендовали судам оставаться в порту, так как существует риск цунами.

По состоянию на данный момент Вануату является государством, на территории которого не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом COVID-19. Однако стихийное бедствие может негативно повлиять на ситуацию с коронавирусом.

В случае, если стране потребуется международная помощь для восстановления после урагана, вирус может быть "импортирован" в страну, где система здравоохранения может не справиться даже с малой вспышкой COVID-19.

В Вануату введен режим чрезвычайного положения. В стране закрыты границы, введен комендантский час и запрещены собрания более пяти человек.

Как сообщила региональный директор организации Oxfam Элизабет Фаеруа, такие меры могут создать трудности в оказании необходимой помощи пострадавшим от урагана.

Правительство отменило некоторые внутренние ограничения, чтобы жители могли добраться до центров эвакуации. Однако международные границы остаются закрытыми. Таким образом, работники гуманитарной сферы по прибытии в страну должны быть помещены на 14-дневный карантин.

На прошлой неделе сообщалось, что от циклона "Гарольд" пострадали Соломоновы острова. Тогда по меньшей мере 27 человек смыло с парома на островах в результате урагана.

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